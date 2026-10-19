Арбитражный суд Москвы принял к производству иск научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (НИИМА «Прогресс», входит в ГК «Элемент») к Минпромторгу о взыскании 314,8 млн рублей по договору от 2022 года.