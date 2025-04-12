Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • александр перминов
    Больные люди.Материться это это у русского с рождения и не им указывать как жить народу.Вот с такими как  Даваньков б...Весна. В Госдуме ...
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Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу пэрэмоги

Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу пэрэмоги

На днях довелось поучаствовать в забавной политической дискуссии, в которой мне задали кристально чистый в своей незамутнённости вопрос: а на что евроукры вообще рассчитывали, собираясь воевать с Россией? Ведь геноцид русскоязычных и вступление в НАТО, хоть они там на окраинном хуторе и притворяются, что не понимают, означает именно это — полноценную войну с Российской Федерацией.

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