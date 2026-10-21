11-летний подросток пострадал в ДТП в городском округе Котельники во вторник вечером. Фото: Олег Макаров Как сообщили «livenews24» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 30-летний водитель, управляя «Фольксвагеном», сбил ребенка на пешеходном переходе.