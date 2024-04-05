В Белстате рассказали, как часто белорусы обращались к врачам в 2023 году

В Беларуси на 10 тыс. жителей в 2023 году приходилось 45,1 практикующих врачей. Такими данными в преддверии Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, поделился Национальный статистический комитет, пишет агентство "Минск-Новости".