СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай николай
    И будем раскулачить единаросов их недвижимость , счёта и тд. Ну как при Сталине , выявлять врагов народа , первый шАй...Что будет с США и...
  • Владимир Фердман
    кто-то черную метку поставил - видимо боится справедливого суда"Ночь длинных нож...
  • Ингерман Ланская
    70 лет гегемоны у власти были в чести, а ИТРы были в загоне....Я б в рабочие пош...

"Ночь длинных ножей" Пошел обратный отсчет

"Ночь длинных ножей" Пошел обратный отсчет

АМАРАНТ "12 сел за сутки!" Истощенные соседушки потянули силы обратно с курщины. Ну вот и началось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aнатолий Райков
А КГБ и прочие Российские службы,чего чешутся,шевелюшки от России не поступают?И по этому все границы стали дырявыми.Попробовали бы раньше пересечь границу СССР,вот где была граница на замке,а сейчас пожалуйста,ходят туда и обратно кому не лень.Сталин собирал всех хохло-бандеровцев в одну кучу.После смерти Сталина,дорвался до власти Хрущёв и своей амнистией,выпустил из тюрем всех хохло-бандеровцев и убийц.Давно уже пора их всех собрать в кучу,во главе с Зеленским.И запретить всем странам НАТО,летать не запретишь,а вот аэродромы принимающие вооружение и логистику можно изничтожить.
Ответить
4 час.
Владимир Фердман
когда будут судить допустивших  такое?
Ответить
1 час.
Владимир Фердман
кто-то черную метку поставил - видимо боится справедливого суда
Ответить
34 мин.

Картина дня

наверх