АМАРАНТ "12 сел за сутки!" Истощенные соседушки потянули силы обратно с курщины. Ну вот и началось.
"Ночь длинных ножей" Пошел обратный отсчет
Комментарии
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Aнатолий Райков
А КГБ и прочие Российские службы,чего чешутся,шевелюшки от России не поступают?И по этому все границы стали дырявыми.Попробовали бы раньше пересечь границу СССР,вот где была граница на замке,а сейчас пожалуйста,ходят туда и обратно кому не лень.Сталин собирал всех хохло-бандеровцев в одну кучу.После смерти Сталина,дорвался до власти Хрущёв и своей амнистией,выпустил из тюрем всех хохло-бандеровцев и убийц.Давно уже пора их всех собрать в кучу,во главе с Зеленским.И запретить всем странам НАТО,летать не запретишь,а вот аэродромы принимающие вооружение и логистику можно изничтожить.
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4 час.
Владимир Фердман
когда будут судить допустивших такое?
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1 час.
Владимир Фердман
кто-то черную метку поставил - видимо боится справедливого суда
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34 мин.
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