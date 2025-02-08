Интервью Зеленского Reuters: Трампу все настойчивее предлагают украинские недра в обмен на поддержку

Владимир Зеленский продолжает попытки убедить Дональда Трампа в своей нужности и полезности, посылая новой американской админстрации все более откровенные и отчаянные сигналы через ведущие западные медиа.
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