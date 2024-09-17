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Военные ВС России уничтожили "Ланцетом" арторудие ВСУ на северском направлении

Военные ВС России уничтожили "Ланцетом" арторудие ВСУ на северском направлении

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео уничтожения барражирующим снарядом "Ланцет" арторудия военнослужащих ВСУ и украинских националистов на северском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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