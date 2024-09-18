Речан потребовал от Министерства экологии провести инвентаризацию всех водохранилищ

После того как на прошлой неделе Молдова пострадала от сильных наводнений, в ходе сегодняшнего заседания кабинета министров глава исполнительной власти потребовал от Министерства экологии и других ответственных лиц проверить все водохранилища и плотины, чтобы не допустить повторения подобных бедствий.