Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Мешкова

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимира Мешкова по делу об особо крупном мошенничестве.
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