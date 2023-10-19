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Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Мешкова

Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Мешкова

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимира Мешкова по делу об особо крупном мошенничестве.

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