Нострадамуса катрен Привожу здесь, а затем Обращаюсь к вам Я, люди, Кто же Мне опорой будет? ************************ С Неба раздастся Пророчества плач, Готовя решение хитрых задач, А судьи решат, что какой-то чудак, Просто, резвясь, забавляется так.
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