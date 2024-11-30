Рыцари Ордена Розы
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Рыцари Ордена Розы

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КТО ЖЕ МНЕ ОПОРОЙ БУДЕТ?

Нострадамуса катрен Привожу здесь, а затем Обращаюсь к вам Я, люди, Кто же Мне опорой будет? ************************ С Неба раздастся Пророчества плач, Готовя решение хитрых задач, А судьи решат, что какой-то чудак, Просто, резвясь, забавляется так.

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