Нострадамуса катрен Привожу здесь, а затем Обращаюсь к вам Я, люди, Кто же Мне опорой будет? ************************ С Неба раздастся Пророчества плач, Готовя решение хитрых задач, А судьи решат, что какой-то чудак, Просто, резвясь, забавляется так.