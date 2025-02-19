Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency Текст: Семен Николаев 41,5 тыс прочтений 2 дня назад «Политика есть искусство предвидения настоящего» – сказал когда-то известный французский государственный деятель XVIII века Жак Тюрго.
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