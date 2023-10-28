Вдова Шатунова раскрыла правду о скандале на концерте с манекенщиком

Светлана призналась, что Джулиан Шалк был и остается другом семьи, но не любовником Слухи о романе вдовы Шатунова и Джулиана Шалка, немецкого манекенщика, пошли после памятного концерта в честь 50-летия лидера группы "Ласковый май".
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