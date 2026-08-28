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Орловские новости

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Школы Орловской области перейдут на три модели питания с 1 сентября

Школы Орловской области перейдут на три модели питания с 1 сентября

С 1 сентября питание в школах Орловской области будет организовано по трем различным моделям. Это позволит учесть технические возможности каждого учебного заведения, заявила глава регионального департамента образования Татьяна Патова.

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