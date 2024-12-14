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ЦИК Грузии: выборы президента состоялись

ЦИК Грузии: выборы президента состоялись

Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины выборщиков. С соответствующим заявлением выступили в Центральной избирательной комиссии закавказской республики, информирует ТАСС.

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Комментарии
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Часовщик
Теперь осталось старую жабоедку вытянуть из трона.
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14 час.
Андрей Шишинов
И переместить на кичу.
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11 час.

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