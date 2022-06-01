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Власти США на 50% снизят стоимость строительства проектов «зеленой» энергетики на федеральных землях: Новости ➕1, 01.06.2022

Власти США на 50% снизят стоимость строительства проектов «зеленой» энергетики на федеральных землях: Новости ➕1, 01.06.2022

В США администрация президента Джо Байдена анонсировала снижение стоимости создания проектов ветровой и солнечной энергетики на федеральных землях.

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