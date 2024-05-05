Найден телефон и карта по улице Левоневского Звонит по телефону 89047581191 Или могут подойти сегодня в магазин Пятёрочка на Заречной ,после 17.
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Найден телефон и карта по улице Левоневского Звонит по телефону 89047581191 Или могут подойти сегодня в магазин Пятёрочка на Заречной ,после 17.