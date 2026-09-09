Житель Дагестана застрелил в ресторане бывшую жену и ее дочь. 46-летний житель Хасавюрта пришел в ресторан, где работала его бывшая супруга, и во время ссоры потребовал, чтобы она уволилась и занималась воспитанием их пятерых детей, пишут СМИ.