Житель Дагестана застрелил в ресторане бывшую жену и ее дочь. 46-летний житель Хасавюрта пришел в ресторан, где работала его бывшая супруга, и во время ссоры потребовал, чтобы она уволилась и занималась воспитанием их пятерых детей, пишут СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство
- «Принцип доминирования в крови»: почему бытовое хулиганство мигрантов — это не мелочь, а прямая угроза нашему обществу
- Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда
Свежие комментарии
- ЛЛ Челябинская облас...
- ЮГ Вахта: за красивы...
- Звери человечнее:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым