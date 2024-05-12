Майнинг криптовалют в квартирах может стать невыгодным в России

В России намерены ужесточить контроль за майнингом криптовалют в жилых помещениях. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на документы Экспертного совета при правительстве, для выявления нарушителей предлагается дистанционно через счетчики сравнивать заявленный расход электроэнергии с фактическим.