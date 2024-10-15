За неделю в Свердловской области было зарегистрировано 32,3 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций

За прошедшую неделю в Свердловской области было выявлено более 32 тысяч случаев острых респираторных инфекций (ОРВИ), что на 7,5% меньше, чем на предыдущей неделе, и соответствует среднему уровню за несколько лет.
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