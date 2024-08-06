ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Дети Арбата пишут: "Андрей Белоусов продолжает совершать шаги, которые заставляют напрягаться весь нобилитет Знаменки: в этот раз дело дошло до государственных наград.
Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Молодец Белоусов.всё справедливо!!Дай Бог ему здоровья и долгой жизни, и пусть хранят его все святые!!
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17 час.
Юрий анин
Но самое главное это опять моральное разделение военнослужащих, как в 90-е в Ленинграде на прописанных в городе и на временных при покупке продуктов в магазинах, когда наши жены день стояли в магазинах, чтобы купить оставшийся хлеб и молоко для слушателей академий и училищ,...ну а сейчас снова разделили военных пенсионеров прошедших полный цикл службы, на "СВОих" и "ЧУЖИХ"...парадоксально но МЫ опять стали "ЧУЖИМИ", как в том г.Ленинграде...где был помошником некто у Собчака...при этом МЫ не претендуем на личные заслуги и регалии...просто почему такое РАЗДЕЛЕНИЕ, а вернее ЗАЧЕМ !? Теперь внуки стали "СВОими", а деды их воспитатели "Чужими"...ПАРАДОКС...думаете Цивилева разберется...сомневаюсь....
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17 час.
Модест
Маньке за пи...ду Красную Звезду, а Ваньке за атаку х...й в сраку. С давних времён в армии штабных ненавидят.
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14 час.
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