Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

Юрий анин

Но самое главное это опять моральное разделение военнослужащих, как в 90-е в Ленинграде на прописанных в городе и на временных при покупке продуктов в магазинах, когда наши жены день стояли в магазинах, чтобы купить оставшийся хлеб и молоко для слушателей академий и училищ,...ну а сейчас снова разделили военных пенсионеров прошедших полный цикл службы, на "СВОих" и "ЧУЖИХ"...парадоксально но МЫ опять стали "ЧУЖИМИ", как в том г.Ленинграде...где был помошником некто у Собчака...при этом МЫ не претендуем на личные заслуги и регалии...просто почему такое РАЗДЕЛЕНИЕ, а вернее ЗАЧЕМ !? Теперь внуки стали "СВОими", а деды их воспитатели "Чужими"...ПАРАДОКС...думаете Цивилева разберется...сомневаюсь....