Угадайте советские мультфильмы про кудрявых: кучерявый тест, росшие в СССР не докрутят!

Насколько круто не знаете вы классику мультипликации СССР? Проверьте себя — мы тут накрутили кучерявый тест! фото: YouTubeСами мы про этот праздник, конечно, знать не знаем, это нам девушка подсказала: День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей отмечается 16 сентября! Для тех, кто застрял на слове «волюта», сообщаем: MAXIM валюты на корректора хватает, спасибо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым