Угадайте советские мультфильмы про кудрявых: кучерявый тест, росшие в СССР не докрутят!

Насколько круто не знаете вы классику мультипликации СССР? Проверьте себя — мы тут накрутили кучерявый тест! фото: YouTubeСами мы про этот праздник, конечно, знать не знаем, это нам девушка подсказала: День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей отмечается 16 сентября! Для тех, кто застрял на слове «волюта», сообщаем: MAXIM валюты на корректора хватает, спасибо.