MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

976 подписчиков

Угадайте советские мультфильмы про кудрявых: кучерявый тест, росшие в СССР не докрутят!

Угадайте советские мультфильмы про кудрявых: кучерявый тест, росшие в СССР не докрутят!

Насколько круто не знаете вы классику мультипликации СССР? Проверьте себя — мы тут накрутили кучерявый тест! фото: YouTubeСами мы про этот праздник, конечно, знать не знаем, это нам девушка подсказала: День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей отмечается 16 сентября! Для тех, кто застрял на слове «волюта», сообщаем: MAXIM валюты на корректора хватает, спасибо.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым