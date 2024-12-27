Самые популярные новогодние схемы мошенников назвали в пресс-службе банка ВТБ. Как отмечается, злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные приложения компаний, обещая выгодные предложения.
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