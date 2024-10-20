Схвачена криптохохлуша Врач-педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, при розыске сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена вблизи границы с иностранным государством со значительной суммой денег при себе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Помните эту «врачиху»?
Комментарии
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Авас Анекак
повесить всех их
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11 час.
А
Алексей
Охлократия - то бишь власть народа, а народ всегда прав. Выяснить правду легко, пропустить и обвиняемого и обвинителя через детектор лжи и всё станет ясно.
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9 час.
ninikooo Митусова
А почему ее не отправили шить варежки для мигрантов в какое- нибудь северное ИТК?! Она это заслужила стопроцентно.
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9 час.
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