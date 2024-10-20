Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Nata
    Ювиналка вредная вещь. ЕЁ в ельцинские времена ввели. И совсем не для помощи детям и родителям.Под давлением врагов. ...Органы опеки прот...
  • Вера смелых
    Имена - теперь в тренде орать им в Телеге, и их там тьма. Но навскидку - Монтян , титяна, или баба-жопа, её подельник...Грязноротые
  • Владимир Алтайцев
    Поддерживаю и  Федулова, и Алексея - где фамилии и имена? Иначе  это словоблудие.Грязноротые

Помните эту «врачиху»?

Помните эту «врачиху»?

Схвачена криптохохлуша Врач-​педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, при розыске сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена вблизи границы с иностранным государством со значительной суммой денег при себе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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Комментарии
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Авас Анекак
повесить всех их
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11 час.
А
Алексей
Охлократия - то бишь власть народа, а народ всегда прав. Выяснить правду легко, пропустить и обвиняемого и обвинителя через детектор лжи и всё станет ясно.
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9 час.
ninikooo Митусова
А почему ее не отправили шить варежки для мигрантов в какое- нибудь северное ИТК?! Она это заслужила стопроцентно.
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9 час.

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