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Карлсон: в Москву могу приехать хоть завтра, в Киеве меня убьют

Карлсон: в Москву могу приехать хоть завтра, в Киеве меня убьют

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает поездку в Киев опасной для своей жизни. При этом он сообщил о готовности вновь посетить российскую столицу.

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