Моряки на некоторых судах начали принимать участие в выборах досрочно

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские моряки, которые находятся в рейсах на отечественных судах, уже начали принимать участие в выборах президента страны досрочно, рассказали РИА Новости в российском профсоюзе моряков.
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