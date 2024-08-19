Трамп стал фаворитом россиян на выборах в США

Если бы у граждан России был выбор, за кого отдать голос на президентских выборах в США, относительное большинство из них проголосовало бы за бывшего американского лидера и кандидата на роль главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.
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