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Трамп стал фаворитом россиян на выборах в США

Трамп стал фаворитом россиян на выборах в США

Если бы у граждан России был выбор, за кого отдать голос на президентских выборах в США, относительное большинство из них проголосовало бы за бывшего американского лидера и кандидата на роль главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.

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