Что пообещала Майя Санду в Международный день защиты детей

"С днем ​​рождения, дорогие дети! Желаю вам счастливого детства вместе с родителями, бабушками и дедушками! Мы, взрослые, позаботимся о том, чтобы небо над вами всегда было чистым", - говорится в послании президента Молдовы Майи Санду по случаю Международного дня защиты детей, цитируемом moldpres.