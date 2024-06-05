Улов «Арьи Старк» в Штутгарте

Сергей Климов 5 июня 2024 г. Безликим с базарной площади «Игры престолов» приносится всё, что важно и что неважно: факты и ощущения — кто что подумал, когда надо кричать ай-яй-яй, а что выстрелит через несколько цивилизаций.