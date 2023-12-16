Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  На сегодняшней прямой линии, не обошли вниманием и Молдову с Арменией, которые намылились покинуть СНГ и уже который месяц братаются с Брюсселем и Вашингтоном.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А Я НЕ СОГЛАСНА со словами Путина!! Я вот дам... я дам...по шее...  &quot;пусть идут, куда хотят&quot;!! У меня в Молдове троюродная сестра живет и я знаю, что они сейчас хотят СНОВА БЫТЬ С РОССИЕЙ!!   Может, стоит им помочь выбрать достойных людей? Они есть среди армян... Чего сидим в кустах и ни хрена не делаем?!!...Так же все просрем!!...В кустах... А Молдову спасет, если Россия возьмет Одессу и область. И тогда Молдова снова будет с Россией. Причем, ДОБРОВОЛЬНО! Там же Приднестровье, там Гагаузия... УЖЕ есть явные сторонники России... А потом и вся Молдова подтянется...  Эта лесбиянка Санду уже достала всех молдаван!! Тварь!!... Разбрасывается он... теми, теми... Так одному можно остаться... НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ТАКАЯ ПОЗИЦИЯ ПУТИНА. Вредная!!
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8 час.
М
Мария
Что Вы предлагаете? Чтобы Путин убрал эту Санду? Как? А самим жителям Молдовы разве не сподручнее этим заняться?
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5 час.

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