"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

лл

лина любимцева

А Я НЕ СОГЛАСНА со словами Путина!! Я вот дам... я дам...по шее... "пусть идут, куда хотят"!! У меня в Молдове троюродная сестра живет и я знаю, что они сейчас хотят СНОВА БЫТЬ С РОССИЕЙ!! Может, стоит им помочь выбрать достойных людей? Они есть среди армян... Чего сидим в кустах и ни хрена не делаем?!!...Так же все просрем!!...В кустах... А Молдову спасет, если Россия возьмет Одессу и область. И тогда Молдова снова будет с Россией. Причем, ДОБРОВОЛЬНО! Там же Приднестровье, там Гагаузия... УЖЕ есть явные сторонники России... А потом и вся Молдова подтянется... Эта лесбиянка Санду уже достала всех молдаван!! Тварь!!... Разбрасывается он... теми, теми... Так одному можно остаться... НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ТАКАЯ ПОЗИЦИЯ ПУТИНА. Вредная!!