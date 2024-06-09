Алтай вәкилләре эш тәҗрибәсен өйрәнү өчен Татарстанның Тулы вәкаләтле вәкиллегендә булды

<p>Алтай Республикасы Хөкүмәте башлыгы урынбасары, республиканың Мәскәүдәге Тулы вәкаләтле вәкиле Ирина Лозовая коллегаларының тәҗрибәсен өйрәнү өчен Татарстанның Россиядәге Тулы вәкаләтле вәкиллегендә булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии