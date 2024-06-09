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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Алтай вәкилләре эш тәҗрибәсен өйрәнү өчен Татарстанның Тулы вәкаләтле вәкиллегендә булды

Алтай вәкилләре эш тәҗрибәсен өйрәнү өчен Татарстанның Тулы вәкаләтле вәкиллегендә булды

<p>Алтай Республикасы Хөкүмәте башлыгы урынбасары, республиканың Мәскәүдәге Тулы вәкаләтле вәкиле Ирина Лозовая коллегаларының тәҗрибәсен өйрәнү өчен Татарстанның Россиядәге Тулы вәкаләтле вәкиллегендә булды.

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