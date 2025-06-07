Республиканцы поддержали Трампа в конфликте с Маском — опрос

Опрос среди сторонников Республиканской партии США кого они поддерживают в конфликте президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска провела компания JL Partners, 7 июня пишет газета Daily Mail.
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