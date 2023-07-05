Болельщики гандбола могут выбрать самых ценных игроков сезона с помощью голосования

Любой почитатель ручного мяча до 13 июля включительно может принять участие в голосовании, определяющем самых ценных игроков (MVP) сезона 2022/23 в россиской мужской и женской Суперлиге, лучших гандболистов по конкретным амплуа и лучших тренеров.