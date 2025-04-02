Мощнейший ответ Путина на угрозы Лондона. 500 "Гераней" за ночь: Километровые столбы огня похоронили британских "миротворцев" в первые сутки

Царьград
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Царьград

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Спустя почти сутки относительного затишья, которые вызвали у военкоров тревогу об остановке обстрелов военной инфраструктуры противника в тылу, ракеты и дроны вновь понеслись по врагу.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Наглых англосаксов только &quot;мочить&quot; без страха и упрека! Какая может быть гуманность к этим кровожадным звеоьем!
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9 час.
АС
Анатолий Страшко
А вот в каком-то году татары вообще постояли, постояли у реки Угра и не решились нападать даже на русских. А вот в 10 веке, русские пошли и прибили щит на ворота Царьграда. А вот был такой Кутузов, так тот пол России за пару месяцев от французов освободил. Во , как было....Да, сейчас не то.....Путешественник, откуда строчите свои посты? С полей СВО?
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9 час.
Traveller
&quot;Всякое гуано кончается на &quot;о&quot;&quot; (с) Старинная украинская пословица. Таки вИ согласны с этим, гражданин &quot;страшкО&quot;?
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9 час.
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