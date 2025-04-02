Мощнейший ответ Путина на угрозы Лондона. 500 "Гераней" за ночь: Километровые столбы огня похоронили британских "миротворцев" в первые сутки

АС

Анатолий Страшко

А вот в каком-то году татары вообще постояли, постояли у реки Угра и не решились нападать даже на русских. А вот в 10 веке, русские пошли и прибили щит на ворота Царьграда. А вот был такой Кутузов, так тот пол России за пару месяцев от французов освободил. Во , как было....Да, сейчас не то.....Путешественник, откуда строчите свои посты? С полей СВО?