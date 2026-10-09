Кличко призвал жителей Киева покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города с призывом временно покинуть город. Источник фото: AP Photo / Markus Schreiber «Тем, у кого есть друзья или родственники за пределами столицы, стоит рассмотреть возможность временного переезда к ним», – сказал Виталий Кличко в интервью AFP.
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