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Кличко призвал жителей Киева покинуть город

Кличко призвал жителей Киева покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города с призывом временно покинуть город. Источник фото: AP Photo / Markus Schreiber «Тем, у кого есть друзья или родственники за пределами столицы, стоит рассмотреть возможность временного переезда к ним», – сказал Виталий Кличко в интервью AFP.

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