Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🔍 Значимые открытия и грандиозные планы: За год почти 200 тысяч человек посетили Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник В керченском лапидарии появился мультимедийный экран, который стал проводником в историю архитектуры Боспорского Царства.