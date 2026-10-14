Крупнейшая розничная сеть по продаже электроники, компьютеров, смартфонов и бытовой техники в Финляндии Gigantti опубликовала шаблон Grand Game Deal («грандиозной игровой сделки»), приуроченный к скорому выходу игры Grand Theft Auto (GTA) VI.
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