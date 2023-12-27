Чем встретит водителей страны Год дракона

Прошедший год выдался не очень простым для подавляющего большинства россиян, хотя в большинстве своем он не такой уж и ужасный.
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