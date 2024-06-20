На лечение отправили 19-летнего барнаульца, который убил друга и бегал с ножом

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления парень не осознавал характер своих действий В Барнауле отправили на лечение 19-летнего жителя, который зарезал друга и бегал с ножом по улице, сообщили в СК Алтайского края.
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