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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На лечение отправили 19-летнего барнаульца, который убил друга и бегал с ножом

На лечение отправили 19-летнего барнаульца, который убил друга и бегал с ножом

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления парень не осознавал характер своих действий В Барнауле отправили на лечение 19-летнего жителя, который зарезал друга и бегал с ножом по улице, сообщили в СК Алтайского края.

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