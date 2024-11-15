Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца послужил сигналом для Киева

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшийся в пятницу, стал явным сигналом для Украины в контексте возможных будущих переговоров, пишет немецкая газета Tagesspiegel.
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