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С 1 апреля в России для получения водительских прав потребуется новый документ

С 1 апреля в России для получения водительских прав потребуется новый документ

В России для получения водительских прав начнут требовать СНИЛСПравительство России приняло постановление, в котором говорится о том, что с 1 апреля для получения водительского удостоверения потребуется СНИЛС.

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