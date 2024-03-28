С 1 апреля в России для получения водительских прав потребуется новый документ

В России для получения водительских прав начнут требовать СНИЛСПравительство России приняло постановление, в котором говорится о том, что с 1 апреля для получения водительского удостоверения потребуется СНИЛС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии