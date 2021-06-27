Откуда пятна? Почему родинки появляются летом

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеОткуда пятна? Почему родинки появляются летом Albina Glisic / Shutterstock.com Летом многие замечают, что на теле появляются новые родинки и пигментные пятна.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖанна ТатариноваПричина - ультрафиолет. Некоторые люди очень активно любят загорать не думая о последствиях. А сейчас солнце в очень активной фазе. Берегите своё здоровье. Солнце, это конечно хорошо, тепло и жизнь для всех живущих, но меру надо знать во всём.Комментировать
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