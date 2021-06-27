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Откуда пятна? Почему родинки появляются летом

Откуда пятна? Почему родинки появляются летом

Albina Glisic / Shutterstock.com Летом многие замечают, что на теле появляются новые родинки и пигментные пятна.

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Жанна Татаринова
Причина - ультрафиолет. Некоторые люди очень активно любят загорать не думая о последствиях. А сейчас солнце в очень активной фазе. Берегите своё здоровье. Солнце, это конечно хорошо, тепло и жизнь для всех живущих, но меру надо знать во всём.

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