El Capitan на базе AMD теперь является самым быстрым в мире суперкомпьютером с производительностью 1,7 экзафлопса

Компания AMD и Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса (LLNL) объявили сегодня о том, что El Capitan на базе процессоров AMD занял первое место в полугодовом списке Top500 как самый быстрый суперкомпьютер планеты с производительностью 1,742 эксафлопса.
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