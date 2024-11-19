El Capitan на базе AMD теперь является самым быстрым в мире суперкомпьютером с производительностью 1,7 экзафлопса

Компания AMD и Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса (LLNL) объявили сегодня о том, что El Capitan на базе процессоров AMD занял первое место в полугодовом списке Top500 как самый быстрый суперкомпьютер планеты с производительностью 1,742 эксафлопса.