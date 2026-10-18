С 4-дюймовым экраном и QWERTY-клавиатурой Компания Brax Technologies, ранее выпустившая смартфон Brax3 и планшет Brax Open_Slate, представила новый смартфон — Brax Wink.
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