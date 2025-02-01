В США рассказали о состоянии самописцев разбившихся самолета и вертолета

Все извлеченные из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета находятся в хорошем состоянии, заявил представитель занимающегося расследованием Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB) 1 февраля на брифинге.
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