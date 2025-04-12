Сотни россиян записались в волонтеры для переноски жаб через дорогу

Более 700 волонтеров будут переносить жаб через дорогу в Санкт-Петербурге Сотни человек подали заявки на участие в волонтерской акции «Дорогу амфибиям!» в Петербурге, в рамках которой земноводных необходимо переносить через дорогу во время сезонной миграции.
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