Сотни россиян записались в волонтеры для переноски жаб через дорогу

Более 700 волонтеров будут переносить жаб через дорогу в Санкт-Петербурге Сотни человек подали заявки на участие в волонтерской акции «Дорогу амфибиям!» в Петербурге, в рамках которой земноводных необходимо переносить через дорогу во время сезонной миграции.