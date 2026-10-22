С 22 по 25 октября 2026 года в Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) пройдет Международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций», который объединит фильмы из России, Латинской Америки и стран БРИКС.
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