Десерт "Сладкий тунец"

Новый год - время чудес! Да, я не ошиблась, это десерт с тунцом! А приготовлен он по мотивам знаменитого турецкого десерта Tavuk Gogsu, что в переводе на русский означает Куриная грудка, в состав которого как раз входит филе куриной грудки.
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