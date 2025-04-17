Госдеп: в Париже с воодушевлением восприняли контуры предложений США по Украине

В Государственном департаменте США сообщили о том, что на прошедшей в Париже встрече, посвященной украинскому конфликту, все заинтересованные стороны получили от американской стороны контуры потенциальной сделки.
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