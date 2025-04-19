Одуванчики заполонили участок? Вот два способа, которые помогут избавиться от них быстро

Одуванчик считается одним из самых распространенных сорняков. Этот цветок отлично себя чувствует практически в любых условиях, активно растет в черте города, где много пыли, грязи, бывают резкие перепады температур.
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