Тюменцев угостят клубничной окрошкой и еврейской ветчиной

Тюменские кофейни присоединились к всероссийскому гастрофестивалю завтраков BreakFest. Горожане попробуют блюда, которые покажут стандартный завтрак с новой и необычной стороны, Например, окрошка из клубники или крем-кофе с бананом.
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